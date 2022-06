Hitzewelle 2022 – nicht sehr hoch, aber sehr früh im Jahr

Die Schweiz schwitzt

Die Plätze in der Badi werden knapp: Seit Mittwoch ist es in der Schweiz hochsommerlich heiss. Die Wettermodelle sagen für das Flachland weit über 30 Grad voraus. Dabei könnte es für den einen oder anderen Juni-Rekord reichen. Der bisherige schweizweite Junirekord stammt vom 27. Juni 1947: Damals wurden in Basel 36,9 Grad gemessen.

Mit den Hitzetagen spitzt sich die Trockenheit zu. Zwar liegt der Grundwasserpegel in grossen Teilen der Schweiz im normalen Bereich. Die aktuelle Lage ist laut der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) aber auch nicht gut. Denn im Durchschnitt hätten Seen und Flüsse in der Schweiz weniger Wasser als üblich. Ein WSL-Forscher warnt denn auch: Wassersparen wird künftig auch in der Schweiz vermehrt ein Thema.