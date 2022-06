Hitzewelle 2022: Temperaturen über 30 Grad – alle News im Ticker

06:06 Uhr MONTAG, 20. JUNI

In Altdorf blieb es auch nachts fast 27 Grad warm

Das Schwitzen ist auch in der Nacht auf Montag weitergegangen. Vielerorts gab es eine Tropennacht. Am wärmsten war es in Föhntälern. Laut Meteonews sank das Thermometer in Altdorf UR nicht unter 26,6 Grad. In Oberriet, im Rheintal, wurden 26,1 Grad gemessen. In Vevey VD registrierte der Wetterdienst 25,9 Grad. Warm blieb es auch in Zürich, wo das Thermometer in der Nacht noch 24,6 Grad anzeigte.

Deutlich kühler verlief die Nacht auf Bergspitzen. Auf dem Jungfraujoch wurden um 3.30 Uhr 4,3 Grad gemessen, auf dem Titlis waren es 7,8 Grad. Frisch war es aber teilweise auch in Bergtälern. So registrierte Meteonews in Samedan, im Engadin, 7,7 Grad. (rwa)