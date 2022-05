Sanierung Weyerli: Grösste Badi der Schweiz ist wieder offen

Weyerli Nach eineinhalb Jahren Sanierung: Grösste Badi der Schweiz ist wieder offen Ein Sommer lang war das «Weyerli» zu. Nun ist das grösste Freibad der Schweiz im Westen der Stadt Bern nach einer Totalsanierung wiedereröffnet worden. Und dürfte künftig wärmer sein. Samuel Thomi 14.05.2022, 13.17 Uhr

Verfügt neu auch über eine Wasserrutschbahn: Das «Weyerli» in Bern – die grösste Badi der Schweiz. Stadt Bern/Peter Brand

In Bern steht wieder die grösste Badi der Schweiz. Ja, vielleicht sogar das grösste Bad Europas. Ganz so genau weiss das niemand, respektive ist es eine Frage der Definition des Begriffs Badi.

Klar ist jedoch: Am Samstag ist das totalsanierte Freibad Weyermannshaus nach anderthalb Jahren Bauzeit offiziell wiedereröffnet und damit der Bevölkerung übergeben worden. Das schreibt die Stadt als Bauherrin und Betreiberin der frei zugänglichen Anlage auf Twitter. Neu verfügt das Weyerli, wie die Badi in Bern von allen genannt wird, zudem über eine Wasserrutschbahn.

Nebst einer Generalüberholung hat das undichte Schwimmbecken in den vergangenen 18 Monaten einen neuen Belag erhalten. Damit blieb das Becken in seiner bisherigen Form und Grösse erhalten. Zuletzt verlor die 1958 erbaute Badi rund 300 Kubikmeter Wasser pro Tag und war wegen dem stets zugeführten Frischwasser meist eine kühle Angelegenheit. Das dürfte sich nun ändern, respektive das Weyerli wieder wärmer werden.

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Sanierung des Freibads Weyermannshaus abgeschlossen ... Keystone ... am Samstag haben Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried und die zuständige Gemeinderätin Franziska Teuscher die Badi offiziell eröffnet. Stadt Bern/Peter Brand Teuscher und von Graffenried am Dienstag beim letzten Besuch der fast abgeschlossenen Baustelle kurz vor der Wiedereröffnung. Keystone Das Freibad mit einem einzigen, riesengrossen Becken gilt als grösste Badi der Schweiz. Ja vielleicht sogar Europas. Keystone Neu reinigt ein Roboter das Freibad. Keystone

Zudem verfügt das Freibad jetzt über eine moderne Wasseraufbereitung. Und auch Garderoben und Duschen sind instandgesetzt worden. Die Sanierung konnte rechtzeitig auf die am Samstag eröffnete Badesaison hin abgeschlossen werden, wie die Stadt bereits im Verlauf der Woche die Medien informiert hat. Die Baukosten bleiben mit rund 35 Millionen Franken deutlich unter dem bewilligten Baukredit von 48 Millionen.

Während einige Freibäder in der Schweiz bereits vor Wochenfrist – oder teilweise gar noch früher – den Sommer eingeläutet haben, beginnt die Badesaison in der Hauptstadt am Samstag in allen Freibädern. (sat)