Altweibersommer: Herbst hält bereits Einzug

Wetterphänomen Regenschirm statt goldener Herbst: Wo bleibt der Altweibersommer? Normalerweise ist auf ihn Verlass: In fünf von sechs Jahren beschert uns der Altweibersommer noch einmal mehrere warme Tage, bevor der Herbst richtig Einzug hält. Dieses Jahr lässt er auf sich warten. Ann-Kathrin Amstutz 24.09.2022, 10.54 Uhr

Wo bleibt der Altweibersommer? Am Wochenende ist der Regenschirm im Dauereinsatz. (Symbolbild) Keystone

Der Herbst ist da: Wer sich dieses Wochenende nach draussen wagt, ist gut beraten, einen Regenschirm mitzunehmen. Viele Wolken, häufige Regenfälle, Temperaturen nicht über 18 Grad: Die Prognosen sind sich einig, dass es auch in der kommenden Woche so bleiben wird. Keine Spur also vom Altweibersommer, der uns als Abgesang auf die heisse Jahreszeit noch einmal mehrere schöne, warme Tage bescheren sollte. Müssen wir den Altweibersommer für dieses Jahr schon abschreiben?

Noch nicht ganz. Allerdings müssen wir uns zumindest bis Anfang Oktober gedulden, wie der Wetterdienst Meteonews meldet. Der Altweibersommer verzögert sich dieses Jahr. Vorderhand sorgt eine Südwestlage für wechselhaftes und nasses Wetter. Stabileres Wetter ist laut Meteonews frühestens im Oktober möglich, allerdings seien sich die Wettermodelle «gar nicht einig».

Es besteht also noch ein Funken Hoffnung. Denn eigentlich ist auf den Altweibersommer Verlass: Statistisch gesehen beehrt er uns in fünf von sechs Jahren, heisst es von Meteonews. Als sogenannter «Witterungsregelfall» oder «meteorologische Singularität» tritt er wie die Eisheiligen oder die Schafskälte mit erstaunlicher Regelmässigkeit ein.

Die trockene Luft des Altweibersommers bringt oft auch eine grandiose Bergsicht mit sich. (Aufnahme vom 13. September 2019 in Wangs) Keystone

Warum der Altweibersommer in den Bergen besonders schön ist

Der Altweibersommer bringt uns eine Phase mit stabiler und warmer Witterung im Herbst, oft zwischen Ende September und Mitte Oktober. Er ist einem ausgeprägten Hochdruckgebiet zu verdanken, das trockene kontinentale Luft nach Mitteleuropa bringt. Bei uns zeigt sich dies mit einer guten Fernsicht und somit tollem Bergwetter.

Im Engadin – hier im Nationalpark bei Zernez – ist der Altweibersommer besonders schön. (Aufnahme vom 12. Oktober 2012) Keystone

Besonders auch die Laubfärbung und der Laubfall werden intensiver. Einmal eingetreten, kann die herbstliche Schönwetterperiode bis Ende Oktober anhalten, wobei man auch vom «goldenen Oktober» oder «Indian Summer» spricht. Zwar kann die Temperatur während des Altweibersommers tagsüber schon mal über 20 Grad steigen, doch in den Nächten kühlt es wegen des wolkenlosen Himmels stark ab. Bodenfrost ist dabei keine Seltenheit.

Ist der Name diskriminierend?

Der Name «Altweibersommer» dürfte sich laut Meteonews von den feinen, mit Tau besetzten Spinnfäden an Sträuchern, Bäumen und Gräsern ableiten, die in dieser Zeit typischerweise zu beobachten sind. Sie glitzern im Licht wie langes, silbergraues Haar.

Mit Tau besetzte Spinnweben sind typisch für die Zeit des Altweibersommers – und dürften auch für den Namen mit verantwortlich sein. Keystone

Aus diesem Grund gab es 1989 in Deutschland eine Klage, der Begriff sei diskriminierend gegenüber älteren Frauen. Die Klage wurde vom Gericht jedoch zurückgewiesen. Der Name leitet sich nämlich nicht vom Silberhaar ab, sondern bezeichnet bloss den «späten Sommer».

Das Knüpfen von Spinnweben wurde im Althochdeutsch mit «weiben» (heute weben) bezeichnet. Der Begriff «alt» ist in diesem Zusammenhang als «spät» zu verstehen und und stellt folglich keine Diskriminierung gegenüber älteren Frauen dar. Die Bezeichnung «Altweibersommer» ist schon seit etwa 1800 verbreitet.