Wetter Trockenheit und Sonnenschein: März lässt die Rekorde purzeln Der März geht wettermässig wohl als Monat der Rekorde in die Geschichtsbücher ein. Vielerorts war es so trocken wie noch nie. Auch schien die Sonne öfter und länger als üblich. 24.03.2022, 13.10 Uhr

Dank schönem Wetter spürt die Schweiz den Frühling – wie hier in Lausanne. Keystone

Zwar ist der Monat noch nicht ganz um, dennoch lassen sich bereits erste Schlüsse zum Wetter ziehen. Denn gemäss einer Mitteilung von Meteo News vom Donnerstag bleibt es bis am kommenden Dienstag meistens trocken. Zudem kommt bis am Montag fast überall die maximal mögliche Sonnenscheindauer dazu – also fünfmal zwölf Stunden. Damit werden viele absolute Märzrekorde «locker geknackt und teilweise weit übertroffen».