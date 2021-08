Sonnenschirme statt Regenkleider: Der Sommer kommt noch einmal

Wetter Sonnenschirme statt Regenkleider: Der Sommer klopft noch einmal an Während draussen beinahe schon herbstliche Temperaturen herrschen, weckt ein Wetterdienst Hoffnungen, dass aus dem Sommer 2021 doch noch einmal ein Sommer werden könnte. 04.08.2021, 11.05 Uhr

Badehosen und Bikini noch nicht einmotten: Nächste Woche gibt der Sommer ein Comeback. Keystone

«Wann wirds mal wieder richtig Sommer?», fragt sich wohl auch in diesem «Sommer» mancheine und mancheiner. Der Wetterdienst MeteoNews hat auf die Frage nun eine Antwort: «Spätestens in der zweiten Wochenhälfte dürfte es mit einem Hochdruckrücken sommerlich warm werden». Bevor jetzt schon wieder Sonnen- statt Regenschirme aufgespannt werden: Gemeint ist nicht diese Woche, sondern die kommende. Zuerst bleibt das Wetter typisch Sommer 2021. Am Wochenende wartet zuerst eine «aktive Störung» mit viel Regenwasser.

Auch anfangs der Woche bleibt es eher vorherbstlich, allerdings stabilisiert sich das Wetter und die Temperaturen steigen wieder. Ab Mitte Woche liegen sogar wieder 25 Grad drin. Bei aller Prognoseunschärfe: MeteoNews geht derzeit davon aus, dass der Sommer dann bis mindestens Freitag auch Sommer bleibt. Was danach ist, könne noch nicht genau gesagt werden. «Immerhin besteht aber Hoffnung, dass der Sommer mindestens kurzfristig zurückkommt, was nach einer längeren Phase ohne sommerliche Temperaturen sicher viele freuen dürfte», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. (mg)