Wetter Schnee bis ins Flachland: Der Winter kehrt zurück Schnee, Regen und tiefe Temperaturen: Der Winter gibt in der Schweiz sein Comeback. Die Schneefallgrenze sinkt am Freitag bis ins Flachland. In den Alpen gibt es bis Sonntag zwischen 40 und 70 Zentimeter Neuschnee. 01.04.2022, 08.31 Uhr

In St. Gallen fiel am frühen Freitagmorgen nach langer Zeit der erste Schnee. Twitter MeteoNews

Der April macht seinem Namen alle Ehre: Pünktlich zum Start des neuen Monats kehrt der Winter zurück. Am Freitagmorgen gab es in leicht erhöhten Lagen bereits etwas Schnee – etwa in St. Gallen, wie der Wetterdienst MeteoNews twitterte. Die Schneefallgrenze liege zwischen 500 und 800 Metern und sinke spätestens in der Nacht auf Samstag bis ins Flachland. Die Temperaturen sollen am Freitag nicht über 4 Grad steigen. Es bleibt stark bewölkt und nass.