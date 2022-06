Wetter Potzblitz: Die Gewitter kehren zu Wochenbeginn zurück Die Verschnaufpause war kurz: Bereits morgen Montag erwarten die Meteorologen die nächsten Gewitter. Allerdings dürften nicht ganz so viele Blitze über der Schweiz zucken wie letzte Woche. Aktualisiert 26.06.2022, 10.13 Uhr

Die ersten Gewitter dürften bereits in den frühen Morgenstunden folgen. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter. Das ist in der Schweiz derzeit die meteorologische Devise. Nachdem letzte Woche an vielen Orten die Hitze kräftig weggedonnert wurde, geht es wieder los. Gemäss MeteoNews sind am Sonntagnachmittag erst vereinzelt Gewitter im Jura und in den Alpen möglich.