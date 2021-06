Wetter Partielle Sonnenfinsternis: Das Wetter spielt mit! Zumindest im Mittelland sollte die Sonnenfinsternis morgen Mittag gut zu sehen sein. Entlang von Jura und Alpen könnten Quellwolken Hobby-Astronomen noch einen Strich durch die Rechnung machen. 09.06.2021, 13.06 Uhr

Die letzte partielle Sonnenfinsternis gab es in der Schweiz 2015 zu bestaunen. Schon nächstes Jahr wird es wieder eine geben. Keystone

Wenn sich am Donnerstag gegen Mittag der Mond vor die Sonne schiebt, ist der Himmel in weiten Teilen der Schweiz wolkenlos: Damit sei die Wahrscheinlichkeit gross, dass viele Menschen das Himmelsereignis zu sehen bekämen, meldete der Wetterdienst Meteonews am Mittwoch. Nur am Jura und entlang der Alpen sei schon gegen Mittag mit Quellwolken zu rechnen.