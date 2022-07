Wetter Nach Hitzetag ziehen in der Nacht Gewitter auf Der Sonntag zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. Vielerorts dürfte die Hitzemarke von 30 Grad geknackt werden. In der Nacht auf Montag ist dann im Flachland mit Gewittern oder Platzregen zu rechnen. 03.07.2022, 14.46 Uhr

Bei den heutigen Temperaturen um die 30 Grad lautet die Devise: ab ins Wasser! (Archiv) Bild: Keystone

Ein Sprung ins Wasser lohnt sich am Sonntag definitiv. Denn trotz vorüberziehenden Schleierwolken klettert das Thermometer verbreitet über die Hitzemarke von 30 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei im Rhonetal und im Tessin mit 32 bis 33 Grad erwartet, wie Meteonews am Sonntag schreibt.

Wer beim Köpfler ins Wasser einen Kälteschock fürchtet, muss sich keine Sorgen machen: Die grösseren Seen sind mit 22 bis 24 Grad wohltemperiert. Und wer dennoch kühlere Gewässer bevorzugt, kann die Flüsse vorziehen. Die Aare misst laut Meteonews in Bern zwischen 18 und knapp 20 Grad.

Im Laufe des Nachmittags und am Abend steigt vor allem in den Bergen das Schauer- und Gewitterrisiko an. Der Schwerpunkt dürfte gemäss den Wetterfröschen auf der Alpensüdseite und in Südbünden liegen. In der Nacht muss dann auch im Flachland mit Gewittern oder Platzregen gerechnet werden. Doch der genaue Ablauf der Gewitter ist Meteonews zufolge derzeit noch nicht vorherzusehen. (dpo)