Wetter Ein zarter Hauch von Frühling: Die Temperaturen steigen Die Kälte der vergangenen Tage ist vorbei – zumindest vorerst. Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen vielerorts in zweistellige Bereiche. 16.02.2021, 10.50 Uhr

In den kommenden Tagen wird es wärmer und der Frühling nimmt einen ersten Anlauf. (Symbolbild) Keystone

(abi) Der Frühling nimmt einen ersten Anlauf, teilt Meteonews am Dienstag mit. Die Kälte sei ab Dienstag endgültig milden Temperaturen gewichen. Diese erreichen in den kommenden Tagen vielerorts zweistellige Maxima und ab dem kommenden Wochenende sind lokal sogar Temperaturen über 15 Grad möglich. Mithilfe des Föhns kann das Thermometer in den Alpentälern lokal auch auf 20 Grad steigen.