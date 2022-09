Der Spätsommer sagt «Ade» – Der Herbst klopft bereits an der Tür

Wetter Der Spätsommer sagt Adieu – An der Tür klopft bereits der Herbst Die Schweiz hat wohl die letzten Tage des Spätsommers erlebt. Ab Mittwoch ziehen immer wieder Schauer übers Land und die Temperaturen sinken. In den Bergen dürfte am Wochenende gar der erste Schnee fallen. 14.09.2022, 12.39 Uhr

Der Herbst dürfte sich mit sinkenden Temperaturen gegen Wochenende in der Schweiz bemerkbar machen. (Symbolbild) Keystone

Der Spätsommer kehrt der Schweiz langsam aber sicher den Rücken zu. Zwar erreichen die Temperaturen am Mittwoch noch 23 bis 25 Grad. Doch es ziehen immer wieder Schauerwolken über das Land, wie Meteonews und SRF Meteo am Mittwoch mitteilen. Am Nachmittag und gegen Abend dürfte es lokal auch kräftige Gewitter geben – mit Sturmböen und Hagel.