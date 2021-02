Wetter Brrr: Die Schweiz erlebte die bisher kälteste Nacht in diesem Winter -44,4 Grad auf der Glattalp: An vielen Orten in der Schweiz sackte das Thermometer in der vergangenen Nacht auf den tiefsten Wert in diesem Winter. 14.02.2021, 07.41 Uhr

Auf der Glattalp war es in der vergangenen Nacht mit -44,4 Grad sibirisch kalt. (Archiv) Bild: Keystone

(abi) Sternenklar, dafür sehr kalt: Wegen der trockenen und kalten Kontinentalluft sackten die Temperaturen in der Schweiz in der Nacht auf Sonntag ordentlich in den Keller, wie Meteonews mitteilte. Vielerorts war es die bisher kälteste Nacht in diesem Winter. Nur in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar kühlte es im Flachland an einigen Stellen noch etwas stärker ab.

Am kältesten war es einmal mehr auf der Glattalp: Dort wurden kurz vor 4 Uhr sibirische -44,4 Grad registriert. Seit Februar 2012 sei es hier nicht mehr so kalt gewesen, was auf für die -30,5 Grad in Samedan gelte. Auch sonst gab es an vielen Stationen Temperaturen im tiefen zweistelligen Frostbereich. Gemäss Meteonews ist nun die Talsohle dieser kurzen Kältewelle durchschritten, der Frost sollte sich im Laufe des Sonntags in allen Höhenlagen sukzessive abschwächen.