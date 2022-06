Wechsel Nächster Abgang bei SRF: Daniela Milanese wechselt zu MySports Und schon wieder wechselt ein bekanntes Fernsehgesicht den Sender: Daniela Milanese wandert von SRF zu MySports. Dort trifft sie auf einen alten SRF-Bekannten. 16.06.2022, 11.44 Uhr

Daniela Milanese wird neu «Anchorwoman» beim Sender MySports und fokussiert sich auf das Eishockey. PD

23 lange Jahre war Daniela Milanese bei SRF tätig. Dabei war sie «Moderatorin zahlreicher Magazin- und Livesendungen – unter anderem im Eishockey und Tennis sowie bei Grossanlässen», wie ihr jetziger Arbeitgeber in einer Mitteilung vom Donnerstag zu ihrem Abgang schreibt. «Sie empfängt Gäste und Experten und analysiert die Spiele gemeinsam mit ihnen auf unterhaltsame Art und Weise», schreibt dagegen ihr neuer Arbeitgeber. Die 47-Jährige wechselt zur Sendergruppe MySports, die zu Sunrise gehört.

Dort wird sie «Anchorwoman» und führe als «ausgewiesene Sport- und Eishockeyexpertin ab kommender Saison die Zuschauerinnen und Zuschauer durch packende Hockeyabende». MySports überträgt die Eishockeyspiele der Schweizer Liga. «Ich freue mich unheimlich auf die kommende Eishockeysaison und die Möglichkeit, diese faszinierende Sportart wieder in all ihren Facetten mitzuerleben und die Begeisterung dafür mit dem Publikum zu teilen», lässt sich Milanese in der Mitteilung von Sunrise zitieren.

Der Wechsel zur Konkurrenz entlockt der zuständigen Chefredaktorin SRF Sport, Susan Schwaller, keine verbale Revanchefouls. Im Gegenteil: Milanese werde dem Publikum «mit ihrer authentischen Art in Erinnerung bleiben, uns vor allem als akribische Schafferin und herzensgute Teamplayerin». Zwar wird der Wechsel bedauert, gleichzeitig sagt Schwaller: «Das freut mich für sie persönlich.» Im August werden auf SRF noch Live-Sendungen mit der Sportmoderatorin zu sehen sein.

Bei MySports trifft Milanese auf einen anderen SRF-Abwanderer: Jann Billeter. Dieser wechselte im vergangenen Jahr den Sender. In letzter Zeit gab es beim gebührenfinanzierten SRF zahlreiche Abgänge. (mg)