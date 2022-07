Erstmals in Graubünden: Wolfsrudel reisst Mutterkuh

Wieder das Beverinrudel? Erstmals in Graubünden: Wolfsrudel reisst eine Mutterkuh Am Schamserberg haben Wölfe eine Mutterkuh angegriffen und getötet. Wie Graubünden schreibt, ist es der erste Riss eines ausgewachsenen Rindes im Kanton durch ein Wolfsrudel. Damit haben die Probleme mit Grossraubtieren eine neue Dimension erreicht. 10.07.2022, 07.25 Uhr

Wölfe haben am Schamserberg erstmals in Graubünden eine Kuh gerissen. Im Symbolbild: Ein Tier das ein Reh gerissen hat. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

In der Nacht auf Samstag wurde auf der Alp Nurdagn am Schamserberg eine Mutterkuh von Wölfen gerissen. Das teilt der Kanton Graubünden in der Nacht auf Sonntag mit. Der Fundort des toten Nutztieres liegt laut der Mitteilung im Streifgebiet des sogenannten Beverinrudels.