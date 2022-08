Segelflugzeug stürzt ab: 72-jähriger St.Galler stirbt

Ursache unklar Segelflugzeug stürzt im Wallis ab: 72-jähriger St.Galler stirbt Das Flugzeug verschwindet vom Radar und kracht auf einen Gletscher. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Nun untersuchen die Behörden den Unfallhergang. 17.08.2022, 14.58 Uhr

Auf diesem Gletscher fanden die Rettungskräfte das Wrack des Fliegers. Bild: Keystone

Der Unfall ereignete sich wohl am Dienstag um 18.30 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt. Das Segelflugzeug, gestartet in Bad Ragaz, wurde ab dieser Zeit vermisst. Nach einer Suchaktion, die von der Air Zermatt geleitet und durch einen Super Puma der Armee unterstützt wurde, fanden die Behörden um 22.30 Uhr das Wrack des Fliegers auf dem Gletscher du Giétro im Val de Bagnes, auf einer Höhe von zirka 3’280 Meter.