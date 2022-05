Waffenbesitzer verhaftet Schiessunfall an Party: Karabiner vorgeführt– Mann erschossen An einer Party starb am Sonntag ein 25-jähriger Mann durch einen Kopfschuss. Laut der Polizei handelt es sich vermutlich um einen Schiessunfall. Der Waffenbesitzer wurde verhaftet. 02.05.2022, 19.13 Uhr

Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen aufgenommen. Keystone

An der Party habe ein 30-jähriger Sportschütze Gästen seine Waffen gezeigt. Als er seinen Karabiner 31 präsentierte, löste sich ein Schuss und traf einen 25-jährigen in den Kopf. Der Mann verstarb noch an auf der Unfallstelle. Der Schütze wurde festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu dem mutmasslichen Unfall. (wap)