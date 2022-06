Wädenswil ZH Grosseinsatz nach Feuerlauf: 25 Verletzte bei Gang über glühende Kohlen In Wädenswil ZH haben sich 25 Personen bei einem sogenannten Feuerlauf verletzt, rund ein Dutzend davon schwer. Die Sanität musste mit einem Grossaufgebot ausrücken. 15.06.2022, 06.39 Uhr

Nach dem Feuerlauf mussten 25 Personen medizinisch behandelt werden. 13 Personen erlitten schwere Verletzungen. Kapo ZH

Am Dienstagabend haben sich auf der Halbinsel Au in Wädenswil ZH 25 Personen Verbrennungen zugezogen bei einem Feuerlauf. 13 Personen mussten mit schwereren Verletzungen ins Spital, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilt. Der Gang über heisse Kohlen wird oft als Ritual durchgeführt.