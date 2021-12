Wädenswil ZH 87-Jährige stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wädenswil ZH ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen. 12.12.2021, 09.54 Uhr

Die Zürcher Kantonspolizei ermittelt die genaue Brandursache. (Symbolbild) Kapo ZH/Twitter

Passanten meldeten am Samstagabend kurz nach 23 Uhr, dass aus den Fenstern eines Hauses in Wädenswil Rauch dringt. Die Rettungskräfte konnten mit Atemschutzgeräten in die stark verrauchte Wohnung vordringen, doch für die 87-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an den Folgen des Brandes, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zu Folge mehrere zehntausend Franken betragen. Spezialisten der Kantonspolizei ermitteln nun die genaue Brandursache. (dpo)