Vorfall Kaserne Liestal: Video zeigt, wie Militarist Soldaten schlägt In der Kaserne Liestal soll ein Angehöriger der Armee auf am Boden robbende Kameraden mit einem Stock eingeschlagen haben. Der Kommandant hat eine Untersuchung angeordnet. 17.02.2022, 17.53 Uhr

In der Kaserne Liestal soll ein Angehöriger der Armee mit einem Stock auf zwei Soldaten eingeschlagen haben. (Archivbild) Keystone

Aktuell macht in den Onlinemedien ein Video die Runde. Es zeigt, wie ein Angehöriger der Armee mit einem Stock auf zwei Soldaten einschlägt, die in einem Gang am Boden robben. Das Video soll im Januar in der Kaserne Liestal (BL) aufgenommen worden sein. Die Schweizer Armee erfuhr erst am Mittwochabend via Onlinemedien vom Video. Armee-Sprecher Stefan Hofer bestätigte am Donnerstag gegenüber CH Media entsprechende Meldungen.