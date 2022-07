Vollgas 120 statt 20 km/h: Walliser Polizei zieht Raser-Trotti aus dem Verkehr Es verfüge über «extreme Beschleunigung» und kann sechsmal schneller als erlaubt fahren: Die Walliser Polizei hat einen Speedfreak und sein E-Trotti gestoppt. 14.07.2022, 08.12 Uhr

Dieser E-Scooter konnte bis zu 120 km/h schnell fahren. Deutlich mehr als erlaubt. Kantonspolizei Wallis

Eigentlich dürften Elektro-Trottinette in der Schweiz maximal 20 Stundenkilometer schnell fahren. Einem Italiener mit Wohnsitz im Wallis war das offensichtlich zu langsam. Die Walliser Kantonspolizei hat ihn Mittwoch spätnachts in Glis mit einem deutlich schnelleren Gefährt angehalten. Auf dem Prüfstand ergab sich dann eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Es habe über eine «extreme Beschleunigung» verfügt, schreibt die Polizei am Donnerstag.