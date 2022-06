Virus Kritischer Zustand: Zürcher Elefant Umesh ist krank Schlechte Nachrichten aus dem Zürcher Zoo: Der zweijährige Elefantenbulle Umesh ist an einem Virus erkrankt. Er befindet sich in intensiver tierärztlicher Behandlung. Sein Zustand ist kritisch. 27.06.2022, 14.20 Uhr

Der junge Elefantenbulle Umesh leidet an einem lebensgefährlichen Herpesvirus. Zoo Zürich/Enzo Franchini

Umesh leidet an einem für Asiatische Elefanten typischen und in der Zoowelt gefürchteten Virus, wie der Zoo Zürich am Montag mitteilte. Konkret handelt es sich um das Herpesvirus EEHV. Das Virus sei vor allem für junge Asiatische Elefanten gefährlich, da sie teilweise nicht über genügend Antikörper verfügen. Daher werden die Tiere in den Zoos regelmässig getestet.