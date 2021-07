Pedalofahrer verschwindet im Lago Maggiore

Verschollen Suchaktion erfolglos: Mann verschwindet nach Sprung vom Pedalo im Lago Maggiore Rettungskräfte suchen im Lago Maggiore nach einem 21-jährigen Portugiesen aus der Leventina. Der Mann verschwand am Sonntag nach einem Sprung von seinem Pedalo im Lago Maggiore. 12.07.2021, 07.28 Uhr

Ein junger Pedalofahrer verschwand am Sonntag spurlos im Lago Maggiore. (Archivbild) Keystone

Der Mann sei am Sonntag in Begleitung einiger Personen unterwegs gewesen, berichtet die Kantonspolizei. Rund 500 Meter vom Ufer entfernt habe er sich ins Wasser gestürzt und sei nicht wieder aufgetaucht. An der betreffenden Stelle sei der See besonders tief. Eine Suchaktion von Unterwasserrettung und Rega verlief bisher erfolglos.