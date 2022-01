Verschluss Achtung Erstickungsgefahr: Zefal ruft Trinkflaschen für Kinder zurück Das Ventil könne sich in einzelnen Fällen zu leicht lösen: Darum ruft ein französischer Hersteller zahlreiche Trinkflaschen zurück, die sich auch hierzulande grosser Beliebtheit erfreuen. 18.01.2022, 12.20 Uhr

So oder ähnlich sehen die Trinkflaschen aus. PD

Tests hätten gezeigt, «dass sich das Push-Pull-Ventil in seltenen Fällen zu leicht lösen kann», schreibt die französische Firma Zefal in einem Produkterückruf. Dadurch könne eine Erstickungsgefahr «nicht ausgeschlossen» werden. Bislang gebe es aber keinen bekannten Zwischenfälle, schreibt die Firma im Rückruf, der am Dienstag auch über den Kanal des Bundes publiziert wurde.