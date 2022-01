Schwerer Unfall auf Autobahn A51

Verkerhsunfall Auto knallt auf der A51 in eine Betonwand: Fahrer tot, Beifahrerin schwer verletzt Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der A51 in Bülach ein schwerer Verkerhsunfall. Ein 48-jähriger Mann kam ums Leben, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. 30.01.2022, 16.15 Uhr

Der Wagen prallte aus noch ungeklärten Gründen in die Betonwand eines Pumpbeckens. BRKB News

Der 48-jährige Mann fuhr gegen 10.30 von Eglisau her auf die A51 Richtung Bülach, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Aus ungeklärten Gründen kam der Wagen dabei links von der Fahrbahn ab und geriet in eine Werksausfahrt. Dort prallte er gegen die Betonwand eines Pumpbeckens. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Die 42-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem schwer beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Autobahn blieb zwischen Bülach Nord und Bülach West fünf Stunden lang gesperrt. (wap)