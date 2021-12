Kanton Bern: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Verkehrsunfall Kanton Thurgau: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper In Roggwil im Kanton Thurgau ist am Freitag ein 67-jähriger Autofahrer nach einer Kollision mit einem Sattelschlepper gestorben. Die Gründe für den Unfall sind unklar. Aktualisiert 18.12.2021, 11.13 Uhr

Ein 67-jähriger Autolenker starb am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Roggwil (TG). Keystone

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr am Freitag, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Ein 67-jähriger Autofahrer war auf einer Nebenstrasse in Roggwil (TG) unterwegs, als ihm ein Sattelschlepper entgegenkam. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge, worauf der Autofahrer schwerst verletzt mit der Rega in Spital geflogen wurde. Der Verunfallte erlag dort seinen Verletzungen.