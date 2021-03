Verkehr Ein Jahr nach Corona: Neuzulassungen auf Schweizer Strassen sinken im Februar weiter Im Vergleich zum Vorjahr sind bisher 11 Prozent weniger Motorfahrzeuge in Verkehr gesetzt worden. Das zeigen Zahlen vom Februar – dem ersten Monat ein Jahr nach Ausbruch der Coronapandemie. 15.03.2021, 09.51 Uhr

In der Schweiz sind im Februar – ein Jahr nach Ausbruch der Coronapandemie – erneut weniger neue Fahrzeuge zugelassen worden. Keystone

(sat/sim) Die Coronapandemie hat weiterhin grossen Einfluss auf die Anzahl neuer Motorfahrzeuge auf Schweizer Strassen. Wie das Bundesamt für Statistik am Montag mitteilte, sind im Februar in der Schweiz noch 23'315 Strassenmotorfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt worden. Das sind acht Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat. Damals war die Coronapandemie in der Schweiz ausgebrochen. Werden die Zahlen von Januar und Februar jeweils zusammen betrachtet, beträgt die Differenz 5348 neue Fahrzeuge, was einer Verringerung um elf Prozent entspricht.