Gotthard-Tunnel: Mann ignoriert 64 rote Lichtsignale

Strassenverkehr Mann ignoriert 64 rote Lichtsignale und fährt durch gesperrten Gotthard-Tunnel Ein 25-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag fast komplett durch den gesperrten Gotthard-Tunnel gefahren. Wenige hundert Meter vor der Tunnelausfahrt wendete er und fuhr zurück. 07.10.2021, 11.51 Uhr

Ein 25-Jähriger fuhr durch den gesperrten Gotthard-Tunnel und ignorierte zahlreiche rote Lichtsignale. Keystone

Der Gotthard-Strassentunnel war in der Nacht auf Donnerstag von 23 bis 1 Uhr in beide Fahrtrichtungen wegen Ausnahmetransporten gesperrt. Dennoch bemerkte die Kantonspolizei Uri um etwa 00.30 Uhr, wie ein Auto mit deutschen Kontrollschildern in den gesperrten Tunnel einfuhr.