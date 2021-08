Ferien-Rückkehrer müssen warten: Neun Kilometer Stau am Gotthard-Südportal

Am Samstagmorgen staut sich der Verkehr am Gotthard-Südportal. Wer auf dem Heimweg aus den Ferien ist, muss über eine Stunde mehr Zeit einrechnen. Aber auch in Richtung Süden muss man warten.