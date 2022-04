Verkehr Blechlawine vor Ostern: Bereits wieder 7 Kilometer Stau am Gotthard Wer über Ostern ins Tessin fahren möchte, braucht Geduld: Beim Gotthard-Tunnel staut sich der Verkehr am Donnerstagmorgen bereits wieder auf einer Länge von sieben Kilometern. 14.04.2022, 08.45 Uhr

Die Blechlawine schlägelt sich langsam in Richtung Süden. (Archivbild) Keystone

Stossstange an Stossstange stehen die Autos am Donnerstagmorgen vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden. Bereits um 8.30 Uhr staute sich der Verkehr zwischen den Urner Gemeinden Erstfeld und Göschenen auf einer Länge von sieben Kilometern. Der Zeitverlust beträgt bis zu einer Stunde und 15 Minuten, wie der TCS auf Twitter mitteilte.

Die Tendenz dürfte steigend sein. Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse prognostizierte, dass der Stau in der Nacht auf Karfreitag vor dem Nordportal in Göschenen die ganze Nacht über andauern könnte.

Bereits am Mittwoch sorgten die Reisenden für einen Rekord-Stau. Gemäss Viasuisse war die Blechlawine an einem Mittwoch vor Ostern noch nie so lang gewesen. (abi)

So entwickelt sich der Stau am Gotthard vor Ostern 2022.