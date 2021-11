Verkehr A4 bei Grenzübergang Thayngen wegen Feuerwehreinsatz gesperrt Am frühen Donnerstagmorgen geht auf der Autobahn A4 beim Grenzübergang Thayngen (SH) nichts mehr. Grund ist ein Feuerwehreinsatz. 04.11.2021, 06.17 Uhr

Die A4 war am Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Keystone

Laut der Verkehrsinformation des TCS ist die Autobahn A4 am frühen Donnerstagmorgen in Höhe des Grenzübergangs Thayngen in Schaffhausen in beiden Richtungen bis auf weiteres wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, Ortskundige werden gebeten, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Die Ein- und Ausreise ist gemäss TCS derzeit für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. (chm)