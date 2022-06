Deutsche Ermittler verhindern Bombenanschlag in der Schweiz

«Dringender Verdacht» Zwei Festnahmen: Deutsche Ermittler verhindern Bombenanschlag in «Schweizer Grossstadt» Deutsche Ermittler haben nach eigenen Angaben einen Bombenanschlag in der Schweiz verhindert. Als zwei junge Schweizer in Stuttgart Sprengstoff kaufen wollten, wurden sie verhaftet. Aktualisiert 23.06.2022, 12.25 Uhr

Die deutsche Polizei hat zwei Schweizer verhaftet, die Sprengstoff kaufen wollten. (Symbolbild) Keystone

Spezialkräfte haben am Montag zwei Männer vorläufig festgenommen, als diese den vermeintlichen Sprengstoff in Stuttgart kaufen wollten. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das baden-württembergische Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Die Schweizer im Alter von 24 und 26 Jahren würden dringend verdächtigt, hiess es in Stuttgart.