Hotelmord von Muralto: Fall wird vor Gericht neu aufgerollt

Verbrechen War es ein Sexunfall? Der Hotelmord von Muralto wird neu aufgerollt Marc S. wurde für die Tötung einer 22-jährigen Engländerin im Tessin zu 18 Jahren Haft verurteilt. Doch der in Zürich wohnhafte Deutsche wehrt sich gegen das Urteil. Ab Dienstag wird der Fall neu aufgerollt. Gerhard Lob, Locarno 18.10.2022

Eine junge Britin kam 2019 in diesem Tessiner Hotel ums Leben. Ein zuletzt in Zürich wohnhafter Deutscher wurde dafür wegen Mordes verurteilt. Keystone

Was geschah in der Nacht auf den 9. April 2019 im Zimmer 501 des Hotels La Palma au Lac am Seeufer von Muralto? Diese Frage wird ab Dienstag das Tessiner Appellationsgericht in Locarno beschäftigen, wenn es sich in zweiter Instanz mit dem «Tötungsdelikt von Muralto» beschäftigt.

In der erwähnten Nacht wurde die 22-jährige Engländerin Anna R.* im Bad des Zimmers leblos aufgefunden. Ihr Freund Marc S.* – damals knapp 30 Jahre alt - hatte am frühen Morgen an der Rezeption nach einem Notarzt verlangt und gegenüber den Strafermittlern von Anfang an behauptet, es habe sich um einen Unfall mit Todesfolge gehandelt. Konkret um einen ungewollten Ausgang bei einer Würgesex-Praxis mit seiner Geliebten.

Erstinstanzliches Urteil: 18 Jahre Gefängnis

Nach mehr als zweijährigen Ermittlungen kam es 2021 zum Prozess vor dem Strafgericht in Lugano und am 1. Oktober zur Urteilseröffnung. Das Geschworenengericht schenkte der Sexunfall-Version des Beschuldigten keinen Glauben. Verteidiger Yasar Rafi hatte vergeblich auf «fahrlässige Tötung» plädiert. Marc S. wurde wegen vorsätzlicher Tötung schuldig gesprochen und zu 18 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.

Der vorsitzende Strafrichter Mauro Ermani gewichtete die Tat als «vorsätzliche Tötung, fast schon Mord», wie er sagte. Gegen das Urteil hat der deutsche Staatsbürger, der aus der Grenzregion mit der Schweiz stammt, Berufung eingelegt. Vor der Tat hatte der Verurteilte zuletzt im Raum Zürich gelebt.

Ein ungleiches Paar

Es handelte sich um einen reinen Indizienprozess. Staatsanwältin Petra Canonica Alexakis wies dabei die Unfallthese zurück. Alle Umstände und das Chaos im Zimmer, aber auch die Aussagen der Zimmernachbarn, wiesen ihrer Meinung nach darauf hin, dass es sich um einen Gewaltausbruch des Beschuldigten gehandelt habe, nachdem die Britin ihm eröffnet hatte, sich trennen zu wollen.

Denn sie habe erkannt, einem Hochstapler aufgesessen zu sein. In der fraglichen Nacht sei es nicht einmal zu Sex gekommen. Er sei verzweifelt gewesen und ausgerastet, da er realisierte, seine «Einnahmequelle» zu verlieren.

Es handelte sich in der Tat um ein ungleiches Paar. Er: Ein volltätowierter Türstehertyp. Sie: Eine zierliche Frau. Die beiden hatten sich in Thailand kennen gelernt und in den zwei Monaten, in denen sie zusammen waren, viel Geld verprasst, in Luxushotels residiert und massig Designer-Klamotten gekauft.

Mediale Aufmerksamkeit

Dabei hatte der Beschuldigte kaum eigene Einkünfte, aber viele Schulden. Die Alimente an seine Ex-Frau, mit der er zwei Kinder hat, hatte er nicht beglichen. Und nach einem Autounfall bezog er eine IV-Rente.

Der Fall schlug hohe Wellen, insbesondere in England, der Heimat des Opfers. Sie stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie mit einem eigenen Reitgestüt und war Millionenerbin. Als sich der Weg von Anna R. mit jenem von Marc S. kreuzte, befand sie sich auf einer Weltreise.

Doch auch in Deutschland, der Heimat des Täters, erregte das Tötungsdelikt im Tessin Aufmerksamkeit. SkyCrime widmete dem Fall in der Reihe «Das Verbrechen von nebenan» eine eigene Sendung.

* Namen der Redaktion bekannt.

