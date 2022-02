Val Müstair Tourenskifahrer im Engadin von Lawine erfasst und gestorben Ein Tourengänger ist am Samstagmittag am Piz Daint von einer Lawine verschüttet worden. Nun ist der 46-jährige Italiener im Spital gestorben. 07.02.2022, 09.45 Uhr

In der Nordflanke des Piz Daint wurde ein Tourenskifahrer von einer Lawine erfasst, mitgerissen und verschüttet. Kapo GR

Der Mann war Teil einer achtköpfigen Tourengruppe aus Bozen, die am Samstag vom Ofenpass zum Piz Daint aufstieg. Danach befuhren drei Teilnehmer der Gruppe die Nordflanke, um den Ausgangspunkt zu erreichen. Dabei löste sich eine Lawine und riss den 46-Jährigen rund 400 Meter mit. Er wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Dort ist er am Sonntag an seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. (abi)