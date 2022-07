Val d'Anniviers Tödlicher Unfall auf Walliser Alpstrasse Am Dienstagnachmittag kam ein Auto auf einer Alpstrasse im Walliser Val d' Anniviers in einer Kurve von der Strasse ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer kam dabei ums Leben. 20.07.2022, 08.12 Uhr

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf einem Rasen zum Stillstand. Kapo Wallis

Das Fahrzeug geriet aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn, überschlug sich mehrfach und kam erst mehrere Meter unterhalb der Strasse auf dem Rasen eines Wohnhauses zum Stillstand. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte, konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 76-jährigen Belgier mit Wohnsitz in der Region. (wap)