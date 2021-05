Vättis - Neun Monate nach Canyoning-Unglück: Leiche des vermissten Spaniers in der Tamina gefunden

Neun Monate nach Canyoning-Unglück: Leiche des vermissten Spaniers in der Tamina gefunden

Am 12. August 2020 hat sich in der Parlitobelschlucht in Vättis ein Canyoning-Unglück ereignet, bei dem drei spanische Touristen ums Leben gekommen sind. Ein vierter Mann wurde seitdem vermisst. Vergangene Woche konnte seine Leiche geborgen werden.