Vermisste Aargauerin am Sustenpass tot geborgen

Uri Nach Sturz auf Wanderung: Vermisste Aargauerin am Susten tot geborgen Eine seit Mitte August vermisste Aargauerin ist am Sustenpass tot aufgefunden worden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, ist sie vermutlich auf einer Wanderung abgestürzt und ums Leben gekommen. 02.09.2021, 14.02 Uhr

Unter der Leitung der Urner Kantonspolizei ist am Sustenpass eine vermisste Aargauerin tot geborgen worden. (Symbolbild) Keystone

Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilen, ist am Montag am Sustenpass eine Leiche gefunden und geborgen worden. Laut Aargauer Kantonspolizei steht inzwischen fest, dass es sich dabei um eine seit dem 15. August vermisste, im Aargau wohnhafte Schweizerin handelt.