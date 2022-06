Katja Jeggli / CH Media

Urdorf Auto stürzt in Tobel: Lenker stirbt bei Selbstunfall Ein 62-jähriger Mann verunglückte tödlich mit seinem Auto. Aus unbekannten Gründen kam er von der Strasse ab und landete in einem Tobel. 30.06.2022, 15.13 Uhr

In Urdorf kam ein Auto von der Strasse ab und stürzte in einen Tobel. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Twitter / Kapo Zürich

Das Auto lag rund 20 Meter unterhalb der Strasse im dichten Buschwerk. Am Donnerstagmorgen ging in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, wonach ein Fahrzeug in einem Tobel liegen würde. Die Rettungskräfte fanden darin einen leblosen Mann, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich beim Verstorbenen um einen 62-jährigen Mann, der bereits am frühen Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet worden war.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Lenker auf der Birmensdorferstrasse von Urdorf in Richtung Birmensdorf. In einer leichten Rechtskurve geriet sein Auto über die Gegenfahrbahn und das Trottoir. Anschliessend durchschlug es den Holzzaun und stürzte in das angrenzende Tobel. Die Ursache für den Selbstunfall ist derzeit nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Das verunfallte Fahrzeug musste während der Unfallaufnahme durch die Feuerwehren mittels Spezialwerkzeugen gegen weiteres Abrutschen gesichert werden. Die Strasse war für mehrere Stunden beidseitig gesperrt. (aka)