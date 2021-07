Unwetter Weitere grosse Regenmengen im Tessin – Bahnstrecke gesperrt Im Tessin regnete es in der Nacht auf Mittwoch fast durchgehend. Am Morgen kommt es wegen Unwetterschäden zu Zugausfällen. 28.07.2021, 06.26 Uhr

Im Tessin regnete es in der vergangenen Nacht fast durchgehend. (Symbolbild) Keystone

Fast ununterbrochen fiel vergangene Nacht im Südkanton Regen, wie Meteocentrale auf Twitter mitteilt. Innert sechs Stunden fielen bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Seit kurz nach Mitternacht ist wegen Unwetterschäden auch die Bahnstrecke zwischen Cadenazzo und Luino (IT) gesperrt, wie die SBB mitteilen. Sämtliche Züge fallen voraussichtlich bis 13 Uhr aus.

Nachdem bereits am Dienstag heftige Gewitter über dem Tessin niedergegangen waren, trat am Abend in der Region Mendrisiotto der Krisenstab zusammen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich nicht in der Nähe von Brücken und Wasserläufen aufzuhalten und Gebiete zu meiden, in denen Gefahr von Rutschen und umstürzenden Bäumen besteht. Am Mittwochmorgen geht es im Tessin mit den Gewittern und Regenfällen weiter, auch auf der Alpennordseite bleibt es nicht trocken. Laut SRF Meteo dürfte zumindest im Tessin am Mittag das Schlimmste vorbei sein. (agl)