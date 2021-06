Vorsicht beim Public Viewing: Am Montag gibts wieder Gewitter

Unwetter Vorsicht beim Public Viewing: Gegen Montagabend gibts wieder Gewitter Nach einer Verschnaufpause übers Wochenende wirds am Montag wieder gewittrig. Insbesondere im Mittelland und im Jura rechnen Meteorologen wieder mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 27.06.2021, 12.53 Uhr

Wie «MeteoNews» am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, können die Gewitter am Montagabend wieder heftig werden. Die Grosswetterlage sei dabei vergleichbar mit der von letzter Woche, laut den Meteorologen ist mit vielen Blitzen, gebietsweise starkem Regen mit Überflutungsgefahr und lokal auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen.