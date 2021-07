Unwetter Heftiges Gewitter zieht über die Schweiz – vor allem Zürich betroffen Ein Gewittersturm hat in Zürich innert Minuten Bäume umgestürzt, Hausdächer abgedeckt und Fahrleitungen heruntergerissen. Die Feuerwehr erhielt über tausend Notrufe. Es fahren keine Trams und Busse. Aktualisiert 13.07.2021, 06.49 Uhr

Die Feuerwehren im Kanton Zürich stehen im Dauereinsatz. (Symbolbild) Keystone

In der Nacht auf Dienstag zog erneut ein schweres Unwetter mit starkem Wind und Hagel über die Schweiz. Vor allem Zürich war betroffen. Wie SRF Meteo auf Twitter mitteilte, fielen in Waldegg (ZH) innert zehn Minuten 31,1 Millimeter Regen – so viel wie nur selten zuvor. Dazu kamen Böen von 106 km/h. MeteoNews zählte rund 9000 Blitze.