Unwetter Heftige Gewitter: Im Wallis kam es sogar zu Stromausfällen Nach langer Trockenheit zogen wieder starke Gewitter über die Schweiz. In einzelnen Regionen wurde durch die Unwetter auch die Trinkwasserversorgung eingeschränkt. 29.07.2022, 08.33 Uhr

Überschwemmungen und Stromausfälle. Im Wallis gab es am Donnerstag heftige Gewitter. Twitter Kapo VS

Es hat geblitzt, gedonnert – und heftig geregnet. Am Donnerstagabend gab es in mehreren Regionen der Schweiz heftige Gewitter. Besonders betroffen war das Lötschental im Wallis. Dort kam es auch zu Stromausfällen, wie die Walliser Kantonspolizei auf Twitter schreibt. Ebenfalls empfahl die Polizei sich nicht in Gewässer- und Bachnähe zu begeben. In Blatten kam es zu verunreinigtem Trinkwasser. Die Polizei warnt vor dem Trinken – das gilt auch für abgekochtes Wasser.