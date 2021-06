Grosse Schäden: Unwetter führt zu Überschwemmungen in Cressier

Unwetter Grosse Schäden nach Überschwemmungen in Cressier und Frochaux Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagabend die Dörfer Cressier und Frochaux (NE) zu grossen Überschwemmungen geführt. Die Schäden sind erheblich. Aktualisiert 23.06.2021, 07.02 Uhr

Die Schäden in Cressier und Frochaux sind nach dem Unwetter gross. Keystone

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr zog ein heftiges Unwetter über die Region Entre-deux-Lacs. Wie SRF Meteo auf Twitter mitteilte, gab es innert kurzer Zeit in Cressier über 30 mm Regen. Wie die Neuenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, gab es in Cressier und Frochaux Sturzbäche aus Schlamm und Wasser. Insgesamt seien über 500 Anrufe bei der Notrufzentrale in Neuenburg eingegangen. Unter anderem musste auch ein Teil der Autobahn A5 gesperrt werden.