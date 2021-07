Unwetter Hochwasser in Schaffhausen, gesperrte Strassen in Uri und Schwyz Wegen des anhaltenden Regens wurden in Schaffhausen Dörfer überschwemmt. In den Kantonen Uri und Schwyz mussten Strassen gesperrt werden – unter anderem die Axenstrasse. 16.07.2021, 06.19 Uhr

Schleitheim im Kanton Schaffhausen wurde überschwemmt. BKR News

Der anhaltende Regen sorgt in der Schweiz weiter für Probleme. So erhielt die Schaffhauser Polizei am Donnerstag 60 Unwettermeldungen aus dem ganzen Kantonsgebiet, wie es am Freitag in einer Mitteilung heisst. In den Gemeinden Oberhallau, Hallau, Beggingen und Schleitheim traten Bäche über die Ufer. Vor allem in Beggingen und Schleitheim flossen sehr grosse Wassermassen durch die Dörfer. Unter anderem wurden mehrere Fahrzeuge weggeschwemmt und kleinere Brücken beschädigt.

Das Hochwasser verursachte gemäss Polizei noch nicht bezifferbaren Sachschaden – vor allem in Kellern und Garagen, aber auch an Strassen und Brücken. Verletzte gab es keine, allerdings stand eine Person aufgrund der Umstände unter Schock. Zudem werden mehrere Haustiere vermisst, wie es weiter heisst.

Axenstrasse vorübergehend gesperrt

Im Kanton Uri musste derweil die Axenstrasse nach einem Steinschlag gesperrt werden. Um etwa 1.40 Uhr stellten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Steine schlugen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse auf. Personen wurden keine verletzt. Auch seien nach bisherigem Kenntnisstand weder Strasse noch Brücke beschädigt worden. Die Polizei empfiehlt, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren.

Ebenfalls gesperrt wurden wegen Hochwassers die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen in Fahrtrichtung Süden, die Strasse zwischen Lauerz und Seewen und die Seewenerstrasse zwischen Seewen und Brunnen. Das teilte die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mit.

Aufgrund der starken Regenfälle und dem Hochwasser seien seit Donnerstagabend bei der Einsatzzentrale rund 20 Notrufe wegen überfluteten Strassen oder Wassereinbrüchen in Gebäude eingegangen. Meldungen über Verletzte gab es keine. (abi)