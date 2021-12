Untersuchung Brand in Nidwaldner Altersheim: Es war ein Elektrogerät Der Brand, bei dem die Bewohnerin eines Altersheims in Ennetbürgen ums Leben kann, wurde durch ein elektrisches Gerät im Zimmer des Opfers ausgelöst. 20.12.2021, 17.26 Uhr

In einem Altersheim in Ennetbürgen brach am 11. Dezember ein Zimmerbrand aus. PD

Bei dem Gerät habe es sich um ein Leuchtmittel gehandelt, teilte die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mit. Es habe mit grosser Wahrscheinlichkeit den Brand vom 11. Dezember ausgelöst. Bei diesem erlitten drei Personen schwere Verletzungen, eine Frau starb an den Folgen. Den beiden anderen gehe es den Umständen entsprechend wieder gut, so die Polizei. Weitere Abklärungen zur Brandursache seien im Gange. (wap)