Unter Fahrzeug eingeklemmt Nächtlicher Unfall mit Geländefahrzeug endet tödlich In der Nacht auf Montag überschlug sich im Emmental ein Geländefahrzeug bei der Einfahrt von einem Kiesweg auf eine Nebenstrasse. Der Lenker verstarb noch am Unfallort. 28.06.2021, 11.15 Uhr

Zum Unfall seien weitere Ermittlungen im Gang, so die Kantonspolizei Bern. (Symbolbild) Keystone

Das Kleinmotorfahrzeug sei bei der Einfahrt aus einem Kiesweg auf eine Nebenstrasse in Richtung Hasle bei Burgdorf aus bislang ungeklärten Gründen vom Weg abgekommen, meldete die Kantonspolizei Bern am Montag. Daraufhin habe es sich überschlagen, wobei Fahrer und Beifahrer aus dem Fahrzeug gefallen seien. Der 28-jährige Lenker sei dabei unter dem Geländefahrzeug eingeklemmt worden. Die Rettungskräfte hätten nur den Tod feststellen können. Der Beifahrer sei nur leicht verletzt worden, so die Mitteilung. Weitere Ermittlungen zum Unfall seien im Gang. (wap)