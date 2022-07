Unglück Von Stein getroffen: Walliserin stirbt in ihrem Garten Tragisches Unglück in Täsch: Eine 82-jährige Frau wurde im Garten von einem Stein am Kopf getroffen, der zuvor einen Abhang hinunterrollte. Sie verstarb noch vor Ort. 15.07.2022, 11.37 Uhr

Das Unglück ereignete sich in Täsch. Kapo VS

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Die 82-Jährige sass in ihrem Garten auf einem Stuhl, als sie vom Stein getroffen wurde. Dieser rollte zuvor hinter ihrem Haus einen Abhang hinunter, schlug auf der Strasse auf und wurde in den Vorgarten der Frau geschleudert.