Unglück St.Galler Gleitschirmflieger stürzt im Wallis ab und stirbt Tragisches Ende für einen Gleitschirmpiloten. Aus unbekannten Gründen stürzte er im Wallis in unwegsames Gelände ab. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. 05.08.2022, 11.00 Uhr

Hier stürzte der Mann aus dem Kanton St.Gallen zu Tode. Kapo VS

Für den 51-jährigen St.Galler kam jede Hilfe zu spät. Er war am Donnerstagmittag im Minstigertal im Obergoms (VS) mit seinem Gleitschirm gestartet. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in Schwierigkeiten und stürzte in unwegsames Gelände ab, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag schreibt.