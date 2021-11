Unglück Mit Pneulader in die Tiefe gestürzt: Mann (61) stirbt bei Unfall Hundertzwanzig Meter in ein Tobel stürzte ein Mann mit seinem Fahrzeug. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. 18.11.2021, 16.28 Uhr

Die Unfallstelle. Kapo Graubünden

Für den Verunfallten kam jede Hilfe zu spät. Am Mittwochabend meldete sich ein Mann bei der Bündner Polizei mit einem schrecklichen Verdacht: Sein Vater sei wohl mit seinem Pneulader durch die Absperrungen gefahren und in die Tiefe gestürzt. Ereignet hat sich das Unglück auf der Alpstrasse bei der Örtlichkeit Sum la Val in Duvin.