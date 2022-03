Unglück Bern Wankdorf: Frau stirbt bei Wohnungsbrand In Bern ist am Montagmorgen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden später eine leblose Frau auf. Eine weitere Frau musste ins Spital gebracht werden. Die Hintergründe sind unklar. 28.03.2022, 14.46 Uhr

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) Keystone

Am Montag kurz nach 7 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, wonach es unweit des Bahnhofs Wankdorf in Bern in einem Wohnblock brenne. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war in den obersten Stockwerken starker Rauch sichtbar. Umgehend begannen sie mit den Löscharbeiten, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt.